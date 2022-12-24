Расселл рассказал, как добился первой встречи с Тото Вольфом

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о своем первом контакте с руководителем немецкой команды Тото Вольфом.

«В 16 лет я думал, что весь мир будет у моих ног, но тогда же я понял, что никто меня не ищет. Нужно самому постучаться в двери, потому что Тото Вольф не будет смотреть британскую Формулу-4, чтобы увидеть Джорджа Расселла выигравшего чемпионат с отрывом в пару очков. Нужно было самому спровоцировать этот разговор. На тестах в Абу-Даби я получил его электронную почту и просто написал: «Я Джордж. Было бы здорово встретиться с вами и поговорить о будущем». Я понимал, что мелочи важны и если я напишу в плохой день или перед «Гран-при Абу-Даби», то он может проигнорировать его. Поэтому я написал после Абу-Даби. Сезон закончился, он выиграл чемпионат и расслабился. Через 15 минут Вольф ответил. А четыре недели спустя я сидел в его кабинете. Он был очень мил и уделил мне время, в конце разговора заверил, что они будут за мной следить. Когда мы встретились вновь, я подписал контракт с «Мерседесом», — сказал Расселл в подкасте High Performance.

В сезоне-2022 24-летний британец провел свой первый сезон в составе «Мерседес». По итогам сезона он занял четвертое место в турнирной таблице, набрав 275 очков и завоевав одну победу. Чемпионом стал нидердандец из «Ред Булл» Макс Ферстаппен (454 очка).