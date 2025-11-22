Формула-1
Сегодня, 09:35

Пиастри — о пятом месте в квалификации: «Я определенно был способен на большее»

Алина Савинова

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри считает, что был способен показать лучший результат в квалификации на Гран-при Лас-Вегаса.

Австралиец занял пятое место. Поул завоевал его партнер по команде Ландо Норрис. Вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим — Карлос Сайнс из «Уильямс».

«Я определенно был способен на большее, но не использовал шанс. Думаю, наша машина действительно быстра на этой трассе. Судя по всему, болид очень неплохо работает на этом треке, причем вне зависимости от погодных условий. Думаю, я способен провести сильную гонку, постараюсь отыграть несколько позиций», — цитирует Пиастри Sky Sports.

Основная гонка в Лас-Вегасе состоится в воскресенье, 23 ноября, в 7.00 по московскому времени.

Норрис возглавляет личный зачет пилотов с 390 очками. Он опережает идущего вторым Пиастри на 24 очка.

