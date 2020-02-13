Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен предположил, что «Формула-1» может лишиться еще одной гонки из-за коронавируса

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен предположил, что еще один этап «Формулы-1» в сезоне-2020 может быть отменен из-за коронавируса.

— Посмотрим, как все сложится, ведь «Гран-при Вьетнама» стоит в календаре прямо перед гонкой в Китае, — цитирует Motorsport.com Магнуссена. — Будет жаль, конечно, но у нас благодаря этому может образоваться мини-отпуск.

12 февраля стало известно, что руководство «Формулы-1» перенесло «Гран-при Китая», который должен был пройти с 17 по 19 апреля 2020 года, на неизвестную дату. «Гран-при Вьетнама» должен состояться с 3 по 5 апреля 2020 года. Из-за отмены этапа в Китае в календаре «Формулы-1» возникла пауза длиной в 4 недели. В случае, если этап во Вьетнаме тоже будет отменен, пауза растянется на 6 недель.