Пьер Гасли: «Попросил Леклера выиграть гонку за Антуана Юбера»

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли сказал, что перед стартом этапа «Формулы-1» «Гран-при Бельгии» попросил гонщика «Феррари» Шарля Леклера победить в память об Антуане Юбере. Юбер погиб в аварии на старте этапа «Формулы-2» «Гран-при Бельгии». В результате Леклер одержал победу.

— Это была самая эмоциональная подготовка к гонке, которую я когда-либо проводил, — цитирует Crash Гасли. — В 22-23 года вы не готовы переживать такие моменты, как смерть одного из лучших друзей.

Я рос с парнями с семи лет в картинге, мы были соседями по комнате, жили в одной квартире шесть лет. Мы учились с 13 до 19 лет в одной и той же частной школе. Я все еще в шоке.

Все еще не понимаю, как этом могло произойти. Просто ужасно. Я уже планирую встретиться с общими с Антуаном друзьями завтра.

Я сказал Шарлю перед гонкой: «Пожалуйста, выиграй гонку за Антуана, потому что мы начали карьеру в одном и том же году».