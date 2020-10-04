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«Он поступил чрезвычайно глупо». Вильнев раскритиковал Сайнса за аварию на «Гран-при России»

06:54
Карлос Сайнс. Фото Reuters
Карлос Сайнс. Фото Reuters
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев раскритиковал гонщика «Макларена» Карлоса Сайнса за аварию на первом круге «Гран-при России».

Вылетев за пределы трассы во втором повороте, испанец не вписался в змейку из блоков и на полном ходу врезался в стену. Впоследствии Карлос взял всю вину в аварии на себя, что не помешало ему раскритиковать конфигурацию поворота.

«Не знаю, о чем Сайнс думал, — цитирует Вильнева Autosport. — Он поступил чрезвычайно глупо. В том месте расположена самая настоящая стена, а он решил проехать через змейку, не снимая ноги с педали газа! Естественно, он оказался в этой стене. Я считаю, что это грубейшая ошибка».

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/65209-postupil-chrezvychayno-glupo-vilnyov-ob-avarii-saynsa-v-sochi

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