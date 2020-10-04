«Он поступил чрезвычайно глупо». Вильнев раскритиковал Сайнса за аварию на «Гран-при России»

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев раскритиковал гонщика «Макларена» Карлоса Сайнса за аварию на первом круге «Гран-при России».

Вылетев за пределы трассы во втором повороте, испанец не вписался в змейку из блоков и на полном ходу врезался в стену. Впоследствии Карлос взял всю вину в аварии на себя, что не помешало ему раскритиковать конфигурацию поворота.

«Не знаю, о чем Сайнс думал, — цитирует Вильнева Autosport. — Он поступил чрезвычайно глупо. В том месте расположена самая настоящая стена, а он решил проехать через змейку, не снимая ноги с педали газа! Естественно, он оказался в этой стене. Я считаю, что это грубейшая ошибка».