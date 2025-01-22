Норрис отметил, что в победах его радуют счастливые лица людей

Пилот «Макларен» Ландо Норрис рассказал, что для него важны друзья и близкие.

«Для меня очень важно, чтобы яркие моменты оставались в памяти, и я хочу не просто радоваться в одиночку, но делиться этим с моими друзьями. Поэтому когда я собираюсь путешествовать, я всегда беру с собой как можно больше друзей, чтобы они тоже стали его участниками. Делиться с ними — мое правило номер один!

То же самое происходит, когда я побеждаю в гонках или поднимаюсь на подиум: больше всего меня радует, когда я вижу счастливые лица моих механиков, когда довольна вся команда. Радовать других, делиться радостью с окружающими — это же так здорово!», — рассказал Норрис, который принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По итогам минувшего сезона «Формулы-1» 25-летний Норрис занял второе место в личном зачете пилотов, уступив голландцу Максу Ферстаппену, который четвертый раз подряд стал победителем чемпионата.