Нико Росберг: "Я же говорил, что Ферстаппен - нарцисс"

Чемпион "Формулы-1" 2016 года, экс-пилот "Мерседеса" Нико Росберг в очередной раз назвал пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена самовлюбленным.

Поводом стал эпизод в квалификации Гран При Китая с Себастьяном Феттелем и пилотами "Рено", из-за которого голландец не успел уйти на последний быстрый круг. После этого Ферастаппен раскритиковал соперников и пообещал в следующий раз испортить им квалификацию.

– Как раз это я имел в виду, когда назвал Макса нарциссом. Они всегда винят всех вокруг и считают себя правыми во всем. Это типичный Ферстаппен, – сказал Росберг в эфире Sky Sports F1. – Ты борешься за позицию и должен сделать все, чтобы хорошо подготовиться к быстрому кругу. Он этого не сделал.

В квалификации Макс Ферастаппен занял 5-е место, в гонке – 4-е. В личном зачете 21-летний гонщик занимает 3-ю строчку.

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