Нико Хюлькенберг: "Меня не радуют результаты в квалификации"

Пилот "Рено" Нико Хюлькенберг недоволен своими результатами в квалификации на фоне партнера по команде Даниэля Риккьярдо. В семи из восьми квалификаций австралиец был лучше немца.

– На первых этапах, когда у Риккьярдо была еще адаптация, привыкание к машине, у меня случались технические проблемы в квалификации, – цитирует F1i Хюлькенберга. – Несколько потенциально хороших результатов ускользнули от меня. А ему повезло. Он хорошо справляется с квалификацией – это надо признать. Иногда я сам совершаю ошибки, иногда дело в машине. Например, может появиться порыв ветра, который вмешивается в результат. Цифры, конечно, говорят за себя. И мне они тоже не нравятся. Но как есть. Если говорить об очках, у нас результаты одинаковы.