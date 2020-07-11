Названы три варианта формирования стартовой решетки «Гран-при Штирии» в случае, если квалификация не состоится

Гоночный директор Международной автомобильной федерации (FIA) Майкл Маси рассказал о возможных вариантах формирования стартовой решетки «Гран-при Штирии» на случай, если квалификация будет отменена из-за погодных условий.

— Ранее прогноз погоды на утро субботы в Шпильберге не был благоприятным, — цитирует RaceFans Маси. — Сейчас все не так плохо, но прогнозы остаются не самыми лучшими. В случае, если квалификацию все же придется отменять, то она может состояться в воскресенье, утром перед гонкой. Если же погодные условия не позволят провести квалификационный заезд и в воскресенье, то стартовая решетка будет сформирована по итогам второй сессии свободных заездов. Есть и третий вариант: если третья свободная практика состоится, а квалификацию провести не удастся ни в субботу, ни в воскресенье, то именно третья сессия свободных заездов и станет определяющей для положения пилотов на старте гонки.