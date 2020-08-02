Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями после «Гран-при Великобритании». Он долгое время шел на втором месте, но из-за проблем с шинами стал только 11-м.

«Я очень разочарован этим результатом, — цитирует Боттаса Autosport. — Мне сильно не повезло с проколом, до этого момента гонка шла неплохо. Я старался прессинговать Льюиса (Хэмилтона — Прим. «СЭ»), хотя мы знали, что на шинах Hard предстоит ехать очень длинный отрезок.

Ближе к финишу вибрации на переднем левом колесе стали более ощутимы. Я не видел обломков или еще чего-то, но в любом случае начал беречь резину. Внезапно шина взорвалась на старт-финишной прямой, и я был вынужден целый круг ехать на трех колесах, из-за чего потерял много времени.

Думаю, нам есть чему поучиться после этого уик-энда. Мы извлечем из него уроки и начнем думать о следующем".

Победу одержал партнер Боттаса по команде Льюис Хэмилтон. Несмотря на аналогичные проблемы с шинами, он смог удержать лидерство.