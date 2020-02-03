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«Мечтаю о «Феррари». Джовинацци надеется попасть в команду в 2021 году

12:02
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Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци признался, что мечтает пересесть за руль в «Феррари».

- Я бы соврал, если бы сказал, что не мечтаю о «Феррари», — цитирует Джовинацци La Gazzetta dello Sport. — Самое главное для меня — полностью сосредоточиться на своей работе, но я знаю, что если хорошо выступлю в 2020 году, то получу шанс.

Победить Райкконена — одна из моих целей в этом году, но не единственная. Это будет решающий сезон, но это всегда так, когда нужно получить повышение или продлить контракт.

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