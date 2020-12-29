Пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, как он реагирует на внимание к себе. Также он признался, что добился своей цели, попав в «Формулу-1».

«В связи с переходом в «Ф-1» прессинг увеличивается и стало больше внимания? Слово «прессинг» не особо резонирует, — сказал Мазепин в эфире «Матч ТВ». — Я всегда выступал для себя — это было моей мечтой и целью. Я хотел в первую очередь доказать для себя, что смогу попасть в «Формулу-1». У меня есть три цели, которые я не буду озвучивать все, но одна из них — попасть в «Ф-1».

21-летний россиянин подписал контракт с «Хаасом» перед началом нового сезона.