Маттиа Бинотто: «Общей скорости «Феррари» недостаточно для борьбы за победы на старте чемпионата»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что новый болид команды не сможет бороться за победы на старте сезона-2020 в «Формуле-1».

— Думаю, если сравнить скорость сегодняшней машины и той, что была год назад, то можно увидеть явное ускорение в поворотах и замедление на прямых, — приводит Motorsport.com слова Бинотто. — Пожалуй, мы получили то, чего ожидали. Достаточно ли этого, чтобы оказаться быстрее всех? Нет. Общей скорости машины попросту недостаточно для того, чтобы обеспечить достаточную конкурентоспособность для борьбы за победы на старте чемпионата. Не думаю, что есть возможность как-то поменять ход событий. Мы знаем, что делаем и понимаем, сколько имеем в запасе. Если посмотреть на темп в гоночной конфигурации, то, к примеру, у Хэмилтона тоже возникали проблемы на тестовой сессии в четверг, но он успел проехать первый отрезок и выглядел впечатляюще. Если говорить о нас, то мы не маскируем реальный темп.

Сезон-2020 в «Формуле-1» стартует в середине марта, с 13 по 15 марта будет проходить «Гран-при Австралии», являющийся первым в календаре гоночной серии.