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21 июня 2025, 09:10

Марко: «Возвращение Хюлькенберга в автоспорт — успех»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Советник по автоспорту в «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о Нико Хюлькенберге, пилоте команды «Кик-Заубер». Он отметил, что Хюлькенберг добился значительных успехов после своего неожиданного возвращения в мир автоспорта.

«Я должен сказать, что он добился больших успехов после своего неожиданного возвращения. Может быть, даже хорошо, что он не получил место напарника Макса. Мы обсуждали это. Потом Перес выиграл гонку в Бахрейне, и это было как раз в то время, когда мы хотели принять решение. Это заставило нас выбрать Серхио», — приводит слова Хельмута Марко Sky Sport Germany.

Марко подчеркнул, что у Хюлькенберга длительный контракт с «Ауди», и он не стал бы от этого отказываться. Ранее появлялась информация о том, что Хюлькенберг рассматривался как один из кандидатов на место второго пилота в «Ред Булл».

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Формула-1
Ред Булл
Нико Хюлькенберг
Хельмут Марко
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