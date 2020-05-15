Marca: владельцы «Формулы-1» помогут «Рено» выплачивать зарплату Алонсо

Фернандо Алонсо все ближе к возвращению в «Формулу-1» и подписанию контракта с «Рено», сообщает Marca.

По информации источника, «Рено» хочет пригласить в команду именитого гонщика, чтобы сохранить на плаву свой проект в «Формуле-1». Источник утверждает, что французы считают Алонсо наилучшим вариантом. Сообщается, что единственной проблемой для «Рено» могут стать финансовые запросы, однако испанское издание пишет, что компания-владелец «Формулы-1» Liberty Media готова взять на себя часть расходов по зарплате Алонсо (испанец зарабатывал в «Макларене» в 2018 году 40 миллионов евро). Источник пишет, что «Рено» может заключить контракт с 38-летним пилотом до начала июля, а действовать соглашение начнет с 2021 года.

Ранее стало известно, что в 2021 году из «Рено» в «Макларен» перейдет Даниэль Риккьярдо. Он заменит Карлоса Сайнса, который, в свою очередь, перейдет из британской команды в «Феррари» в следующем году.