Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон рассказал, что многие гонщики хотят выступать за «Мерседес».

— Сейчас наступает интересное время, потому что многие пилоты начинают искать себе места в разных командах, — цитирует Хэмилтон ESPN. — Тото Вольфф получает огромное количество звонков от многих гонщиков — в том числе от того, кто только недавно покинул сцену (Ферстаппен), многие просятся к нам, готовы покинуть свои команды и перейти в «Мерседес». И это понятно — потому что все хотят побеждать.

Я не знаю, будет ли «Мерседес» прежним, если Тото Вольфф уйдет из команды. Я об этом не думал. Сейчас мне все нравится, нравится работать с этими людьми, а отказаться от того, что ты действительно любишь очень непросто. От команды, организации, вообще всего. Я с «Мерседесом» с тринадцати лет и не могу представить себя где-то еще, но возможно все.