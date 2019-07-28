Льюис Хэмилтон: "Рад за "торпеду" - как его называют - Квята"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон прокомментировал свое 11-е место в гонке "Гран-при Германии". Британец стартовал первым, но из-за своей ошибки и штрафа в условиях дождевой гонки откатился назад.

Также Хэмилтон выразил радость за российского гонщика "Торо Россо" Даниила Квята, который стартовал 14-м, а финишировал третьим.

– Это были одни из худших выходных на моей памяти, – цитирует ВВС Хэмилтона. – У меня были проблемы со здоровьем, но пришлось выходить на трассу. Потому что мои проблемы – ничто по сравнению с тем, что приходится переживать другим.

Понимал, что будет тяжело. Особенно на мокрой трассе. Но до первого пит-стопа все шло хорошо. А затем случился каскад неприятностей. Мы не попадали в шины.

Мне все равно, где финишировали все остальные. Я был среди лидеров, а закончил гонку одним из последних. Это очень больно. Но я рад за Феттеля, который с последнего места прорвался на второе. Рад и за "торпеду", как его называют, Квята. Приятно видеть его на подиуме. Это потрясающе, особенно в контексте того, что "Ред Булл" когда-то бросил его. Он получил передышку, что пошло ему на пользу.