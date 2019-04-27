Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон - об итогах квалификации Гран-при Азербайджана. Он занял второе место, а первым стал его партнер по команде Валттери Боттас.

- Валттери проделал исключительную работу, – цитирует Хэмилтона Autosport. – У нас нет обновлений машины, гонщики "Феррари" и Макс Ферстаппен были очень быстры по ходу уик-энда. Поэтому первый ряд в таких обстоятельствах – это великолепный результат для нашей команды. Благодаря таким стартовым позициям у нас будут хорошие шансы в гонке. В гонке отрывы должны быть меньше, чем в квалификации. Валттери всегда быстр в Баку, так что мне придется потрудиться.

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