Льюис Хэмилтон: «Нельзя винить «Мерседес» в том, что команда лучше других поняла правила»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о работе своей команды и выразил надежду на то, что вскоре борьба за лидерство в «Формуле-1» станет острее.

— Честно, смотрите, я — гонщик до глубины души, — цитирует Sky Sports Хэмилтона. — Я вырос на картинге, где борьба идет колесо в колесо. Меня всегда это возбуждало, это чувство заставляет меня просыпаться по утрам. Я надеялся на другую чемпионскую гонку. Предпочел бы вести плотную борьбу за титул с Ферстаппеном и Леклером, потому что они дают мне мотивацию. Я очень надеюсь, что в будущем все изменится, и борьба за лидерство станет плотнее. Дело в правилах. Мы все играем по одинаковым правилам, просто наша команда поняла правила лучше и проделала исключительную работу. Нельзя винить команду за это, здесь нет нашей вины. Надеюсь, что в будущем у нас будет больше гонок, где борьба будет похожа на ту, что в картинге.

После четырех этапов сезона-2020 Хэмилтон возглавляет личный зачет пилотов с 88 очками. Его ближайший преследователь — партнер по «Мерседесу» Валттери Боттас, отстающий на 30 очков.