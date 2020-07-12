Льюис Хэмилтон: «Мне нравятся гонки, проходящие подряд. Могу делать это весь сезон»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался доволен выступлением на «Гран-при Штирии». Шестикратный чемпион мира занял первое место. По словам британца, ему нравится, что две стартовые гонки сезона прошли без перерыва, два выходных подряд.

— Команда проделала фантастическую работу в плане стратегии, — цитирует официальный Twitter «Формулы-1» Хэмилтона. — Я очень рад вернуться на первое место. Есть ощущение, что прошло очень много времени. Это очень, очень серьезный шаг вперед. Мне нравятся гонки, проходящие подряд одна за другой. Я могу делать это весь сезон!