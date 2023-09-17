Леклер: «Мы изначально хотели занять позицию Расселла и попытаться создать отрыв для Сайнса»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о тактике команды на «Гран-при Сингапура». По его словам, его победа не входила в план на гонку.

«Я думаю, что сегодня мы действительно хорошо спланировали гонку. Это именно то, что мы хотели сделать — занять позицию Джорджа, попытаться создать отрыв для Карлоса, чтобы он мог поехать в боксы на один круг позже меня, не теряя лидерства. Именно это мы и сделали. К сожалению, машина безопасности поставила меня в сложную ситуацию, потому что из-за этого мне пришлось потерять четыре или пять позиций. В последнюю минуту я принял решение стартовать на «софте», чтобы точно оказаться впереди Джорджа на первом отрезке. Было понятно, что это поможет Карлосу. Он создавал отрыв для себя, но и для меня тоже, ведь благодаря этому я мог остановиться раньше Карлоса и постараться удержать второе место. В целом победа «Феррари» была сегодня приоритетом», — сказал гонщик.

Партнер Леклера по команде Карлос Сайнс стал победителем «Гран-при Сингапура». Второе место занял пилот «Макларена» Ландо Норрис. Тройку лидеров замкнул гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Леклер финишировал четвертым.

На этапе в Сингапуре прервалась победная серия «Ред Булл» (команда выигрывала на протяжении 15 гонок подряд с «Гран-при Абу-Даби» в 2022 году) и рекордная победная серия пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который выиграл 10 гонок подряд в этом сезоне «Формулы-1».