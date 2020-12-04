Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о своих впечатлениях от аварии гонщика «Хаас» Ромена Грожана во время гонки «Гран-при Бахрейна».

«Я увидел аварию в зеркалах заднего вида и сразу понял, что все серьезно. Сначала боялся худшего. Те минуты, за которые Грожан выбрался из огня, тянулись, словно часы. Я ничего не знал, пока ехал в боксы. Когда мне обо всем сообщили, с трудом верилось, что Ромену удалось выбраться, особенно с учетом пожара», — приводит BBC слова Леклера.

Леклер рассказал, что переписывался с Грожаном после инцидента.

«Я отправил ему два сообщения. Не думаю, что он видел первое, потому что, наверное, он получил тысячи таких в тот день. На второе он уже ответил, наверное, потому что уже мог печатать. Я рад, что его восстановление проходит хорошо. Не стал навещать его в госпитале, потому что думал, что там и так много людей, поэтому не хотел его тревожить», — добавил гонщик «Феррари».

На первом круге «Гран-при Бахрейна» Грожан врезался в ограждение после контакта с Даниилом Квятом. Болид Грожана моментально загорелся, однако гонщик сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм. На второй гонке в Бахрейне — «Гран-при Сахира» — вместо Грожана выступит Пьетро Фиттипальди.