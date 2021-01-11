Квят вошел в десятку лучших пилотов «Ред Булла» по версии The Race
18:00
Российский пилот Даниил Квят вошел в число 10 лучших пилотов «Ред Булла» по версии издания The Race. Гонщик за свою карьеру в «Королевских гонках» полтора сезона провел в первой команде «Ред Булла» и дважды попал на подиум (2 и 3 место). Также в его карьере было пять с половиной лет в «Торо Россо» и «Альфа Таури».
Всего за систему «Ред Булл» россиянин провел 110 гонок (пятый результат в истории).
Полностью десятка лучших гонщиков «Ред Булла» по версии The Race выглядит следующим образом:
1. Себастьян Феттель
2. Макс Ферстаппен
3. Даниэль Риккардо
4. Марк Уэббер
5. Пьер Гасли
6. Дэвид Култхард
7. Карлос Сайнс
8. Себастьян Буэми
9. Даниил Квят
10. Алекс Албон
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