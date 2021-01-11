Квят вошел в десятку лучших пилотов «Ред Булла» по версии The Race

Российский пилот Даниил Квят вошел в число 10 лучших пилотов «Ред Булла» по версии издания The Race. Гонщик за свою карьеру в «Королевских гонках» полтора сезона провел в первой команде «Ред Булла» и дважды попал на подиум (2 и 3 место). Также в его карьере было пять с половиной лет в «Торо Россо» и «Альфа Таури».

Всего за систему «Ред Булл» россиянин провел 110 гонок (пятый результат в истории).

Полностью десятка лучших гонщиков «Ред Булла» по версии The Race выглядит следующим образом:

1. Себастьян Феттель

2. Макс Ферстаппен

3. Даниэль Риккардо

4. Марк Уэббер

5. Пьер Гасли

6. Дэвид Култхард

7. Карлос Сайнс

8. Себастьян Буэми

9. Даниил Квят

10. Алекс Албон