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Квят поделился впечатлениями от первого дня «Гран-при Бахрейна»

08:26
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Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал о впечатлениях от первого дня «Гран-при Бахрейна».

—  Было интересно, — приводит пресс-служба «Альфа Таури» слова Квята. — В первой практике я был не очень впечатлен балансом болида, но во второй сессии мы все исправили. Думаю, мы поняли, в каком направлении хотим двигаться. В субботу предстоит проанализировать много данных, надеюсь, мы сможем сделать еще один шаг вперед.

В субботу, 28 ноября состоится квалификация «Гран-при Бахрейна». Начало — в 17.00 (мск).

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