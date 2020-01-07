Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер прокомментировал продление контракта с Максом Ферстаппеном. Новый договор голландца с командой рассчитан до конца 2023 года.

— Это фантастическая новость для команды, — цитирует официальный сайт «Ред Булла» Хорнера. — В 2021 году грядут большие перемены, поэтому очень важно было сохранить стабильность в максимальном количестве областей. Макс доказал, что очень важен для команды. Он искренне верит в успех сотрудничества между нами и «Хондой». Мы рады, что отношения продолжаются.