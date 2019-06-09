Карлос Сайнс: "Торо Россо" настаивала на моем наказании"

Пилот "Макларена" Карлос Сайнс считает несправедливым свое наказание после квалификации "Гран-при Канады". Испанец был лишен трех позиций на старте гонки за блокировку Александра Албона на "Торо Россо" в первом сегменте квалификации.

– Я обошел Албона на своем быстром круге, и он начал свой быстрый круг около меня, – цитирует F1i Сайнса. – У меня не было много пространства, чтобы уступить ему место. Поэтому я немного ему помешал. Это была его первая попытка. Впереди еще одна, и он в итоге прошел во второй сегмент. Я слышал потом, как он говорил, что эта ситуация никак не помешала ему. Но его команда настаивала, чтобы меня оштрафовали.