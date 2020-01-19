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Источник: «Мерседес» предложил Хэмилтону двухлетний контракт

07:04
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Шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон получил предложение от «Мерседеса» о продлении контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport. Действующее соглашение рассчитано до конца текущего года.

Новый контракт рассчитан до конца 2022 года. Со всеми бонусами британец будет зарабатывать 50 миллионов долларов в год, как и сейчас. Ранее сообщалось, что в «Феррари» заинтересованы в его приглашении.

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