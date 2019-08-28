Источник: «Хаас» объявит о контракте с Хюлькенбергом во время «Гран-при Италии»

Пилот команды «Рено» Нико Хюлькенберг со следующего сезона будет выступать за «Хаас», сообщает Autosport. Официально об этом должны объявить во время «Гран-при Италии».

Также указано, что заменит Нико в «Рено» резервный пилот «Мерседеса» Эстебан Окон. Об этом должны объявить уже завтра. Хюлькенберг же придет на место Ромена Грожана, который, возможно, покинет «Формулу-1».

Нико Хюлькенберг занимает 14-е место в чемпионате, имея в активе 17 очков.