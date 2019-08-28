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Источник: «Хаас» объявит о контракте с Хюлькенбергом во время «Гран-при Италии»

13:59
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Пилот команды «Рено» Нико Хюлькенберг со следующего сезона будет выступать за «Хаас», сообщает Autosport. Официально об этом должны объявить во время «Гран-при Италии».

Также указано, что заменит Нико в «Рено» резервный пилот «Мерседеса» Эстебан Окон. Об этом должны объявить уже завтра. Хюлькенберг же придет на место Ромена Грожана, который, возможно, покинет «Формулу-1».

Нико Хюлькенберг занимает 14-е место в чемпионате, имея в активе 17 очков.

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/58354-haas-obyavit-o-kontrakte-s-hyulkenbergom-v-monce

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