Хэмилтон сожалеет, что пропустит гонку из-за коронавируса

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон выразил сожаления в связи с пропуском гонки из-за коронавируса. Британский пилот «Мерседеса» сдал положительный тест и вынужден пропустить «Гран-при Сахира».

«Мы с командой принимали все меры предосторожности, соблюдали правила, чтобы остаться в безопасности. К сожалению, тест оказался положительным. Я сразу же ушел на самоизоляцию. Я опустошен из-за того, что не приму участия в гонках в эти выходные, но мой приоритет — следовать протоколам», — написал Хэмилтон в Twitter. Также он отметил, что испытывает незначительные симптомы и сделает все, чтобы выздороветь. В конце сообщения Хэмилтон призвал всех соблюдать меры предосторожности.