Хэмилтон о развороте в спринт-квалификации: «Впервые за карьеру»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон остался лишь 17-м в спринт-квалификации «Гран-при Бельгии» после неожиданного разворота в первом сегменте.

«Меня развернуло. Кажется, впервые за мою карьеру. Завтра новый день, попробуем... Я очень расстроен. Проделано много работы, а оказаться в таком положении неприятно. Надеюсь, завтра будет лучше», -цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Поул-позицию по итогам спринт-квалификации завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третий результат показал гонщик «Макларена» Ландо Норрис.