Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что мог перейти в «Феррари».

— Мы общались время от времени, — приводит Racefans слова Хэмилтона. — Тем не менее, наши переговоры никогда не продвигались дальше обсуждения вариантов. В целом, я никогда не был близок к переходу в «Феррари», наши позиции так ни разу и не совпали. Наверное, в этом плане многое значит выбор подходящего момента. В последние сезоны мой контракт всегда истекал не тогда же, когда у других гонщиков. Просто так сложилось.