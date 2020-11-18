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Хэмилтон — о неудавшемся переходе в «Феррари»: «Наши позиции так ни разу и не совпали»

15:58
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что мог перейти в «Феррари».

— Мы общались время от времени, — приводит Racefans слова Хэмилтона. — Тем не менее, наши переговоры никогда не продвигались дальше обсуждения вариантов. В целом, я никогда не был близок к переходу в «Феррари», наши позиции так ни разу и не совпали. Наверное, в этом плане многое значит выбор подходящего момента. В последние сезоны мой контракт всегда истекал не тогда же, когда у других гонщиков. Просто так сложилось.

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