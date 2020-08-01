Хельмут Марко: «В 2021 году задача догнать «Мерседес» не станет легче, мы все нервничаем»

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко поделился мнением о том, как будет выступать «Мерседес» в сезоне-2021.

— Думаю, доминирование «Мерседеса» продолжится, — цитирует Planet F1 Марко. — В 2021 году нам мало что удастся поменять, что не делает задачу догнать «Мерседес» легче. Наш конструктор Эдриан Ньюи исследует ситуацию, однако мощность, которую набрал «Мерседес» за зиму — другая история. Мы все переживаем за ситуацию.