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Сегодня, 20:54

«Хаас» проведет обкатку нового болида 11 февраля

Иван Шитик
Корреспондент
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«Хаас» объявил, когда болид 2023 года впервые появится на трассе. Обкатка машины состоится 11 февраля в Сильверстоуне.

«Мы сосредоточены на том, чтобы вывести VF-23 на трек и подготовиться к грядущему сезону. Мы должны двигаться вперед, основываясь на том, что показали в прошлом году. Вся организация упорно трудилась, чтобы дойти до этой точки. С нетерпением жду старта сезона», — приводит слова руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера пресс-служба команды.

Американская команда представила ливрею на сезон-2023 во вторник, 31 января.

Хаас
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