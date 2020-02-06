«Хаас» первым представил новую машину 2020 года

«Хаас» стал первой командой, которая продемонстрировала изображения болида 2020 года. Фотографии появились в Twitter команды.

We couldn't wait any longer... ?



Presenting our new look for 2020 ?#VF20 #HaasF1 pic.twitter.com/EJAYq6C6NY — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 6, 2020

Новый болид получил название VF-20. Команда вернулась к своим традиционным черно-бело-красным цветам после расставания с титульным спонсором Rich Energy.