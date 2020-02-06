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«Хаас» первым представил новую машину 2020 года

17:13
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«Хаас» стал первой командой, которая продемонстрировала изображения болида 2020 года. Фотографии появились в Twitter команды.

Новый болид получил название VF-20. Команда вернулась к своим традиционным черно-бело-красным цветам после расставания с титульным спонсором Rich Energy.

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