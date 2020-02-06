«Гран-при Китая» могут отменить из-за коронавируса

Команды «Формулы-1» отказались переносить «Гран-при Китая» на другие даты из-за коронавируса, сообщает Auto Motor und Sport.

Среди вариантов, предложенных командам, были перенос гонки на 9 августа, что означало бы сокращение летнего перерыва в чемпионате, и проведение «Гран-при Китая» предпоследним в сезоне между этапами в Бразилии и Абу-Даби, тогда командам пришлось бы провести три гоночных уик-энда за три недели. Оба варианта были отклонены командами.

Теперь гонка в Китае, скорее всего, будет отменена, официальное решение могут принять в течение двух недель. «Формула-1» не собирается по собственной инициативе отменять гонку, так как это будет нарушением контракта и повлечет штраф.

Ранее спортивный директор «Формулы» Росс Браун заявил, что постарается найти возможность провести Гран-при Китая в другие даты, если в апреле этап не состоится из-за коронавируса.

Гран-при Китая, который должен пройти в Шанхае, запланирован на 17-19 апреля.