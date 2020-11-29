Гонка в Бахрейне возобновится не ранее, чем через 45 минут
17:40
На возобновление гонки «Гран-при Бахрейна» понадобится не менее 45 минут, сообщает дирекция соревнований. В случае необходимости этот период может быть продлен.
Ранее после аварии загорелся и разбился болид пилота «Хаас» Ромена Грожана. Гонщику оказывают медицинскую помощь врачи.
О состоянии здоровья пилота пока не сообщается, но он после аварии был в сознании и дошел до кареты скорой помощи, прихрамывая.
Более точная информация по поводу возобновления гонки станет известна позднее.
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