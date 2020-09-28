Франц Тост: «К сожалению, Квят не смог обогнать Окона»

Руководитель команды «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал выступление своих гонщиков на «Гран-при России». Даниил Квят занял восьмое место, Пьер Гасли — девятое.

«Было очень приятно видеть полные трибуны в России, и прежде всего мне хочется поздравить организаторов, — цитирует Тоста Autosport. — Наша гонка получилась довольно средней, потому что мы могли добиться большего. Пьер хорошо начал заезд и долго шел седьмым, но затем мы несколько поздно зазвали его на пит-стоп, из-за чего он попал в трафик и финишировал только девятым.

Даниил стартовал на шинах Hard, что оказалось очень выгодным стратегическим решением. Мы провели пит-стоп на 31-м круге, но, к сожалению, он не смог обогнать Окона и финишировал восьмым. Теперь мы сосредоточимся на гонке в Германии и постараемся прибавить».

Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.