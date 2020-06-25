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Forbes: «Уильямс» нашел деньги на сезон-2021

25 июня 2020, 11:47

«Уильямс» получил достаточное количество средств для участия в «Формуле-1» в 2021 году, сообщает Forbes со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров по продаже акций команды.

По информации источника, британская команда планировала продажу акций еще в начале 2019 года, действия руководства коллектива не являются реакцией на кризис, связанный с пандемией коронавируса.

Еще в декабре «Уильямс» продал 75 процентов акций подразделения Advanced Engineering, которое применяет разработки для «Формулы-1» в других отраслях. Благодаря сделке «Уильямс» получил 37,5 миллиона долларов. Далее команда провела рефинансирование долгов, консорциум во главе с Майклом Латифи, чей сын, Николас, является боевым пилотом «Уильямса», выделил британцам еще 45 миллионов долларов.

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