Феттель показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Канады", Квят - десятый

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в третьих свободных заездах "Гран-при Канады" – 1.10,843. Вторым стал его партнер по команде Шарль Леклер, уступивший 0,139 секунды. Замкнул тройку пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, проигравший лидеру 0,393 секунды.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал десятый результат, проиграв Феттелю 1,455 секунды.