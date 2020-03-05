Ферстаппен за рулем «Ред Булла» показал трассу в Зандворте

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен опробовал трассу в Зандворте, где 3 мая пройдет «Гран-при Голландии». Эта гонка возвращается в календарь «Формулы-1». В Зандворте гонки проводились с 1952 по 1985 год. Ферстаппен посетил трассу и проехал по ней за рулем болида 2012 года.

— На машине «Формулы-1» трасса ощущается очень здорово, — цитирует AFP Ферстаппена. — Это будет довольно сложно и зрелищно, я уверен. Трасса трудная, но здесь много быстрых поворотов.