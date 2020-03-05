Ферстаппен за рулем «Ред Булла» показал трассу в Зандворте
15:49
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен опробовал трассу в Зандворте, где 3 мая пройдет «Гран-при Голландии». Эта гонка возвращается в календарь «Формулы-1». В Зандворте гонки проводились с 1952 по 1985 год. Ферстаппен посетил трассу и проехал по ней за рулем болида 2012 года.
— На машине «Формулы-1» трасса ощущается очень здорово, — цитирует AFP Ферстаппена. — Это будет довольно сложно и зрелищно, я уверен. Трасса трудная, но здесь много быстрых поворотов.
First lap ?? @CPZtweets ??? pic.twitter.com/D94IWhJuCp— Max Verstappen (@Max33Verstappen) March 4, 2020