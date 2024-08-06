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Сегодня, 11:15

Ферстаппен не считает «Ред Булл» явным лидером в борьбе за Кубок конструкторов

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что у команды на данный момент нет преимущества перед «Марларен» и «Мерседес».

«Я думаю, они нас опережают. Это зависит от обстоятельств — иногда «Макларен» быстрее, иногда «Мерседес», — цитирует Sky Sports Ферстаппена.

По словам трехкратного чемпиона мира, в «Ред Булл» понимают, что команде есть над чем работать, чтобы улучшить результаты перед возобновлением сезона в конце августа.

Ферстаппен лидирует в чемпионате, набрав 277 очков. Ландо Норрис из «Макларен» идет на второй позиции с 199 очками. Тройку сильнейших замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (177).

В Кубке конструкторов на первом месте располагается «Ред Булл» (408), на втором — «Макларен» (366), на третьем — «Феррари» (345). У «Мерседес» четвертая строчка (266).

Источник: Sky Sports
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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