Ферстаппен не считает «Ред Булл» явным лидером в борьбе за Кубок конструкторов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что у команды на данный момент нет преимущества перед «Марларен» и «Мерседес».

«Я думаю, они нас опережают. Это зависит от обстоятельств — иногда «Макларен» быстрее, иногда «Мерседес», — цитирует Sky Sports Ферстаппена.

По словам трехкратного чемпиона мира, в «Ред Булл» понимают, что команде есть над чем работать, чтобы улучшить результаты перед возобновлением сезона в конце августа.

Ферстаппен лидирует в чемпионате, набрав 277 очков. Ландо Норрис из «Макларен» идет на второй позиции с 199 очками. Тройку сильнейших замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (177).

В Кубке конструкторов на первом месте располагается «Ред Булл» (408), на втором — «Макларен» (366), на третьем — «Феррари» (345). У «Мерседес» четвертая строчка (266).