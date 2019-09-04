Ферстаппен готов стартовать с конца решетки в Италии

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен считает, что для него не будет проблемой старт с задних рядов в гонке «Гран-при Италии». Это может грозить голландцу, если он сменит двигатель и установит новую спецификацию мотора, предложенную «Хондой».

— Пока нет ясности с этим, но если я стартую с хвоста, это не будет иметь большого значения, — цитирует F1i Ферстаппена. — Мы все знаем, что «Феррари» будет очень быстра. Если стартовать с хвоста, то вряд ли удастся догнать первую четверку. А остальных вполне можно обойти.