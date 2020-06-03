F1-Insider: Алонсо может занять руководящую должность в «Рено» после 2022 года

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо продолжает переговоры с «Рено», сообщает F1-Insider.

По информации источника, переговоры серьезно продвинулись после того, как французская команда на прошлой неделе объявила о решении остаться в «Королевских гонках». Сообщается, что «Рено» предлагает 38-летнему Алонсо контракт до конца 2022 года в качестве боевого пилота. Также, после завершения срока соглашения испанец может занять должность одного из руководителей французской команды.

Алонсо уже выступал за французскую команду с 2003 по 2006 и с 2008 по 2009 годы, именно с ней он выиграл два своих чемпионских титула.