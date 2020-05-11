«Это неправильно!» Квят рассказал, как воспринял перевод Албона в «Ред Булл»

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, что не сразу принял решение «Ред Булла» взять в команду Алекса Албона вместо него. Квят уже выступал в составе «Ред Булла» в 2015 и 2016 году. Албон заменит Пьера Гасли, который переведен обратно в «Альфа Таури».

— Скажем так, я очевидно не был счастлив, — цитирует Autosport Квята. — Не могу сказать, что я понял это решение и согласился с ним. Я подумал что-то вроде: «Это неправильно!». Но с другой стороны, это может иметь смысл. Я уже выступал за них, им нужна новая кровь, нужно продвигать молодых водителей. Это то, что делает «Ред Булл».

Все в порядке. Через несколько дней я принял это решение. Я знаю свою работу, знаю, что делать. Сейчас «Ред Булл» поручил мне добиться наилучшего результата в составе «Альфа Таури», и именно на этом я должен буду сосредоточиться.