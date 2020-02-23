Эстебан Окон: «Вероятно, мы побьем все рекорды в этом году»

Пилот «Рено» Эстебан Окон считает, что в нынешнем сезоне будут побиты все рекорды на всех трассах из-за стабильности регламента по сравнению с предыдущим сезоном. Уже на первых тестах все команды показали хорошие результаты.

— Эти новые машины впечатляют, — цитирует Crash Окона. — Я никогда в некоторых поворотах так быстро не ездил. Это хорошо. И ведь скорость будет только расти. Вероятно, мы побьем все рекорды в этом году. Машины из года в год меняются, но тут мы с первых же кругов видим прирост скорости. Такой мощи раньше не было.