Экклстоун: «Если бы Хэмилтон чаще молчал, то добился бы большего»
13:45
Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун высказался о поведении гонщика «Мерседес» Льюиса Хэмилтона вне трассы.
«Сомнений в таланте Льюиса нет, результаты говорят сами за себя. Однако вне трассы он часто оценивает вещи неправильно. Если бы он больше молчал и тихо работал за кулисами, то мог бы добиться большего», — приводит Blick слова Экклстоуна.
Хэмилтон активно поддерживал движение Black Lives Matter по ходу сезона-2020.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю