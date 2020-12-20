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Экклстоун: «Если бы Хэмилтон чаще молчал, то добился бы большего»

13:45
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Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун высказался о поведении гонщика «Мерседес» Льюиса Хэмилтона вне трассы.

«Сомнений в таланте Льюиса нет, результаты говорят сами за себя. Однако вне трассы он часто оценивает вещи неправильно. Если бы он больше молчал и тихо работал за кулисами, то мог бы добиться большего», — приводит Blick слова Экклстоуна.

Хэмилтон активно поддерживал движение Black Lives Matter по ходу сезона-2020.

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