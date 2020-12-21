Трехкратный чемпион «Формулы-1» Джеки Стюарт перенес плановую операцию по замене коленного сустава. Хирургическое вмешательство состоялась в начале декабря и прошла успешно, сообщает Racefans.

Накануне 81-летний Стюарт принял виртуальное участие в церемонии награждения лучших спосртменов от BBC, лнжа на больничной койке. Ожидается, что сэр Джеки полностью оправится после операции и в начале 2021 года вернется к работе.