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Джеки Стюарт перенес плановую операцию по замене коленного сустава

15:22
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Трехкратный чемпион «Формулы-1» Джеки Стюарт перенес плановую операцию по замене коленного сустава. Хирургическое вмешательство состоялась в начале декабря и прошла успешно, сообщает Racefans.

Накануне 81-летний Стюарт принял виртуальное участие в церемонии награждения лучших спосртменов от BBC, лнжа на больничной койке. Ожидается, что сэр Джеки полностью оправится после операции и в начале 2021 года вернется к работе.

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