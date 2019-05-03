Пилот "Торо Россо" Даниил Квят рассказал, как оценивает результаты выступления в начале сезона в "Формуле-1". Также россиянин поделился мнением о напарнике по команде – Александре Албоне.

– Некоторые гонки могли закончиться намного лучше с точки зрения результата, но также важно объективно оценивать те условия, на которые ты мог или не мог повлиять, – цитирует Квята F1News. – На что-то, вероятно, можно было повлиять, но иногда гонка проходит так, как тебе хочется, иногда нет, особенно если ты находишься в середине пелотона.

Поэтому нужно просто быть начеку, понимать, что у нас есть конкурентоспособная машина, и когда мы все сложим воедино, то получим хороший результат. И важно концентрироваться на этом, а не на том, что можно было сделать, что нельзя – этого уже не изменишь, это уже в прошлом.

Алекс Албон – очень быстрый пилот и сильный напарник. Мы с ним выступали и в картинге, и в Формуле Renault 2.0, знаем друг друга, у нас небольшая разница в возрасте. Я не смотрю на то, что он новичок: с первого круга он был на очень высоком уровне, и для меня он – конкурентоспособный гонщик, у которого был хороший сезон в "Формуле-2", и эта его уверенность автоматически переносится на "Формулу-1".

В личном зачете чемпионата Даниил Квят занимает 16-е место, имея в своем активе 1 очко. Александр Албон – 15-ый, на его счету 3 балла.