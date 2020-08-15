Даниил Квят: «В субботу нужно найти пару десятых секунды, чтобы бороться за топ-10»

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят подвел итоги первого дня «Гран-при Испании». Гонщик показал 17-е время в первой сессии заездов и 15-е время — во второй сессии.

— Мы продуктивно провели пятницу, проехали достаточно много кругов, несмотря на проблемы утром, — цитирует пресс-служба «Альфа Таури» Квята. — Плохо, что пришлось пропустить половину первой практики, но нам удалось вернуть потерянное время во второй. В субботу нужно провести чистый день и показать хороший результат в квалификации. Надо еще поработать над болидом и постараться найти пару десятых секунды — того, чего нам не хватает для борьбы за топ-10.