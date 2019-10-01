Даниил Квят: «Сейчас я гораздо легче переживаю локальные неудачи»

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о своем отношении к тому, что три гонки подряд не может попасть в очки. В личном зачете с 33 баллами пилот занимает 12-е место.

— За пять сезонов в «Формуле-1» я привык, что у тебя могут быть удачные периоды и такие, когда ты вроде бы все делаешь правильно, но результата нет, — цитируют «Известия Квята. — Сейчас я гораздо легче переживаю локальные неудачи. Впереди еще пять гонок, и у меня будут шансы попасть в очковую зону. Надеюсь, это получится сделать уже в Японии